La voiture du Premier ministre reste avec le moteur allumé à l’arrêt : “Un gaspillage de l’argent public”

En arrivant avec une dizaine de minutes de retard sur le parking du Residence Palace, où se tenait la présentation du North Sea Summit, la DH a constaté que plusieurs véhicules noirs équipés de gyrophares laissaient leur moteur tourner alors qu’ils étaient à l’arrêt. Il s’agissait de deux Mercedes, d’une Audi et d’une Range Rover, les voitures qui composent le cortège au sein duquel se déplace le Premier ministre. Les chauffeurs étaient à l’intérieur.

Nous avons décidé d’immortaliser la scène avec une vidéo, ce qui nous a valu d’être interpellés par un chauffeur porteur d’une carte de policier. À la question de savoir pourquoi il gardait son moteur allumé, l’agent nous a indiqué que nous étions dans un cas de transport de ministres. “On doit laisser tourner car on a plein d’appareils dedans qui doivent rester allumés”, nous a-t-il répondu. Nous n’en apprendrons pas davantage. À la sortie de la conférence de presse, soit plus d’une heure après, les moteurs des véhicules tournaient encore.

Renseignements pris, nous apprenons qu’Alexander De Croo et Vincent Van Quickenborne sont véhiculés par la sécurité d’État pour des raisons de sécurité. C’est donc la police fédérale qui se charge d’assurer leur déplacement en toute sécurité.

Pour Yvan Verougstraete, vice-président à la réflexion politique des Engagés, cette scène n’est pas sans rappeler la polémique qui avait agité la France à l’été 2022 après que plusieurs médias avaient repéré que les véhicules des ministres restaient avec le moteur allumé pour faire tourner la climatisation. “C’est un non-sens complet”, pointe cet adepte de la transition écologique. “C’est non seulement un gaspillage de l’argent public mais également un très mauvais geste pour le climat puisque ça libère du CO2 inutilement.”

L’article 8.6 du Code de la route indique que “les conducteurs doivent en outre veiller à ne pas laisser le moteur en marche au point mort sauf en cas de nécessité”.

En Wallonie, laisser son moteur tourner en stationnement peut faire l’objet d’une sanction. “C’est considéré comme une infraction environnementale. La sanction peut être infligée par des agents régionaux et communaux compétents en matière d’infractions environnementales”, rappelle Benoit Godart, porte-parole de Vias. La sanction va de 50 à 100 000 euros..