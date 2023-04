Le renouvelable wallon espère tripler ses emplois en 2030

L'étude fournit non seulement une photo de la situation actuelle, mais aussi une projection de ce qui pourrait se passer si les objectifs du plan Air Climat Énergie (PACE), adopté définitivement en mars par le gouvernement wallon, sont atteints. Des objectifs qui visent à augmenter de 150% la production d'électricité verte d'ici 2030 et à augmenter de 80% la production de chaleur renouvelable.

Les emplois devraient par exemple passer de 1.492 en 2022 à 3.255 en 2030 dans l'éolien, de 1.975 à 3.914 dans le photovoltaïque et de 1.691 à 3.762 dans la biomasse chaleur. Mais les pompes à chaleur devraient également prendre du poids, pour fournir 2.531 emplois en 2030, près de six fois plus qu'en 2022.