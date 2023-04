“Versez-moi 300 € ou je tue votre chat” : comment les escrocs profitent du désespoir des propriétaires d’animaux perdus

“Suite à la disparition de Princesse, j’ai placardé des affiches près de chez moi et j’ai posté des annonces sur les réseaux sociaux avec mes coordonnées. Un jour, une personne m’a contactée sur Facebook pour me dire qu’elle avait trouvé mon chat. Elle m’a envoyé des photos qui montraient Princesse dans une sorte de cabanon en guise de preuve. Heureusement, ma fille m’a fait remarquer qu’il s’agissait d’un montage réalisé à partir d’une photo que j’avais postée sur Facebook. J’ai répondu à la personne que j’avais compris qu’il s’agissait d’une arnaque et elle m’a menacée de tuer mon chat si je ne lui donnais pas 300 euros”, explique-t-elle.

Heureusement, Francine ne s’est pas laissée impressionner. “J’ai dénonce l’arnaque sur les réseaux sociaux et d’autres personnes m’ont contactées pour me dire qu’elles avaient vécu la même chose sur différents groupes Facebook.”, précise-t-elle.

Grâce à la vigilance de sa fille, Francine n’est pas tombée dans le piège. Alyssa et sa maman, propriétaires d’un chihuahua porté disparu depuis novembre dans les alentours d’Oupeye ne peuvent malheureusement pas en dire autant. “Mon chien a disparu au mois de novembre. Ma maman avait pour habitude de le sortir le soir dans le jardin. Il était environ 20 heures et quand ma mère a rappelé le chien pour qu’il rentre, il n’est pas venu. Elle est allée voir dans le jardin et il n’était plus là. On a fait appel à un chien pisteur pour essayer de le retrouver et il nous a permis de retrouver la trace de notre chihuahua jusqu’à un carrefour très fréquenté et puis, plus rien. On suppose qu’une voiture s’est arrêtée et l’a emmené”, relate Alyssa.

Accablée de tristesse, la famille décide de déposer plainte auprès de la police locale et remue ciel et terre pour retrouver l’animal. “On a contacté des promeneurs, on a fait le tour des champs et des routes aux alentours. On a contacté les vétérinaires et les refuges. On a tout fait pour le retrouver”.

La famille décide aussi de poster une annonce sur Pet Alert, une plateforme dédiée aux animaux perdus ou trouvés. “On a même mis une annonce sur Pet Alert France au cas où. On a récolté près de 5 000 partages mais ça n’a rien donné”, soupire la jeune femme. Rien, si ce n’est des ennuis supplémentaires. “Une personne nous a contactées via Facebook pour nous dire qu’une personne avait retrouvé notre chien. On a pris contact et cette personne nous a demandé un acompte de 50 euros puis encore un autre. En tout, on a déboursé 200 euros. J’ai remarqué par la suite qu’il s’agissait d’une personne vivant au Bénin qui essayait d’arnaquer les propriétaires d’animaux perdus. Quand on aime vraiment son animal, on est prêt à tout pour le retrouver et les escrocs l’ont bien compris malheureusement”, déplore-t-elle.

La police et la justice prennent les arnaques en ligne très au sérieux.

La police fédérale et la justice prennent les arnaques en ligne très au sérieux. En Belgique, l'escroquerie est punissable selon l'article 496 du code pénal. "L'escroquerie est un délit puni par la loi. De ce fait, si vous avez été victime d'escroquerie, l'auteur de ce méfait risque une peine d'emprisonnement de 5 ans avec le paiement d'une amende de 375 000 €. Il est toutefois important de souligner que tous les cas ne sont pas pareils. C'est pourquoi l'auteur d'une escroquerie peut subir une peine d'emprisonnement de 7 ans avec le paiement d'une amende de 750 000 €. Il est même possible que la peine d'emprisonnement s'étende jusqu'à 10 ans et l'amende à un million d'euros. C'est le cas pour les fausses collectes de fonds pour de soi-disant œuvre caritative, pour l'usurpation d'identité d'un agent public et l'abus sur une personne vulnérable", indique le SPF Justice

En pratique, poursuivre les auteurs s'avère difficile. La prudence reste donc le meilleur moyen d'éviter les ennuis. "Depuis l'apparition d'Internet, les escrocs ont trouvé de nouvelles manières de soutirer facilement et rapidement de l'argent à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, une grande partie de la population communique par mail et a, soit à la maison, soit au travail, un accès à internet. La chance que vous soyez un jour ou l'autre confronté à des personnes qui essayent de vous escroquer par cette voie est donc bien réelle. Soyez donc toujours attentif lorsque des inconnus tentent de vous approcher via Internet.", recommande la police fédérale