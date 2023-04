Evaluation des enseignants : "On ne se contentera pas d'un report!"

Pour rappel, ce volet fait l'objet d'une forte opposition des syndicats à tel point que quatre organisations syndicales (Sel-Setca, CGSP-Enseignement, SLFP Enseignement et Appel) ont décidé de quitter le comité de concertation du pacte pour un enseignement d'excellence en signe de protestation.

Pour le Sel-SETCA, un simple report ne suffira pas à mettre fin aux tensions.

"Nous ne contenterons pas d'un simple report. Ce que nous voulons, c'est que le premier volet, qui concerne la formation des enseignants, soit mis en place et évalué. Si celui-ci ne suffit pas, nous proposons que les procédures disciplinaires actuelles soient examinées, avec un aménagement possible des procédures et éventuellement la mise en place d'un second volet", explique Emmanuel Fayt, responble de l'organisation syndicale. C'est à cette seule condition qu'il accepterait de revenir à la table du comité de concertation du Pacte.

"Si on constate que le Pacte retrouve un équilibre franc ou si un retrait des sanctions a lieu, nous pourrions envisager un retour au sein du comité de concertation", affirme-t-il.