Grève dans les aéroports allemands: des vols en provenance de Hambourg annulés à Zaventem

Le syndicat Verdi a appelé à la grève jeudi et vendredi dans les aéroports de Düsseldorf, Hambourg et Cologne/Bonn, et vendredi à Stuttgart.

À l'exception de Hambourg, il n'y a pas de vols réguliers de la Belgique vers ces destinations. L'association allemande aéroportuaire ADV avait estimé que la grève pourrait entraîner l'annulation de 700 vols au total, affectant près de 100.000 passagers.

Le personnel de sécurité des aéroports est en grève, car les négociations entre le syndicat et les employeurs n'ont pas abouti. Il réclame notamment une majoration des salaires pour les horaires de nuit et de week-end.

Mais les primes pour les jours fériés et les heures supplémentaires font également l'objet de discussions. Les pourparlers reprendront fin avril. (Belga)