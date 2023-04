Le report de l’évaluation des enseignants est-il une victoire pour les syndicats et un camouflet pour Caroline Désir ? Pas si vite...

”On ne se contentera pas d’un simple report du deuxième volet de la réforme. Ce que nous voulons, c’est que le premier volet soit mis en place et évalué et si ça ne devait pas suffire, on peut réanalyser les procédures disciplinaires”, explique Emmanuel Fayt, président du SETCa-SEL.

À lire aussi

Pour le responsable syndical, le seul moyen pour la ministre de renouer avec les quatre syndicats serait de renoncer purement et simplement au deuxième volet du projet de décret. “Si on constate que le pacte retrouve un équilibre réel et renonce aux sanctions envers les professeurs on pourrait envisager de revenir.”, déclare-t-il.

Pour rappel, les quatre organisations syndicales avaient pris la décision de quitter le comité de concertation du pacte pour un enseignement d’excellence, lieu de discussion entre les acteurs de l’enseignement et la ministre à propos des réformes du pacte, en signe d’opposition au projet d’évaluation des enseignants.

Seule la CSC est demeurée à la table du comité de concertation. Sans grand étonnement, son président Roland Lahaye se réjouit de l’annonce de la ministre. “C’est une proposition pleine de bon sens que nous lui avons faite. Il faut laisser le temps aux écoles de se faire au premier volet du décret sur l’évaluation des enseignants. C’est un signal positif envoyé aux directions et aux enseignants”, estime son président Roland Lahaye.

Le volet "sanction" ne sera pas annulé, juste reporté

En février dernier, Paul Magnette se disait conscient du risque électoral en cas de tensions prolongées avec les syndicats d’enseignants. Faut-il voir dans le geste d’ouverture de la ministre une tentative de renouer avec son électorat ? “Caroline Désir savait que nous ne nous contenterions pas d’un report”, affirme Joseph Thonon.

Pour la députée MR Diana Nikolic, le report de la réforme ne remet pas en question son contenu. “ça ne changera rien de décaler la mise en œuvre dans le temps. ça ne remet en aucun cas l’évaluation des enseignants en question. Il n’est pas question de remettre ça en cause. Il y a eu un accord entre toutes les parties. On peut encore discuter du calendrier et envisager une progression mais pas revenir sur le fond”, affirme-t-elle.