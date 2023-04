Les "bonus de pension" des députés font monter la tension en séance plénière

En interne, tout le monde n’applaudit pas cette décision. Cette précipitation pour supprimer les "bonus" est perçue comme un emballement à vouloir paraître irréprochable sur le plan éthique. Car, en réalité, le mécanisme qui permettait à certains députés de toucher une rente non prise en compte dans le calcul de pension limité par le plafond Wijninckx est parfaitement légal et ne concerne pas uniquement les représentants parlementaires. Dans le privé, il est également possible de cotiser pour bénéficier de cette rente. La loi l'autorise.

Cette situation a donné lieu à des échanges en séance plénière plutôt tendus entre Raoul Hedebouw et Jean-Marie Dedecker (indépendant proche de la N-VA). Le premier manifestant une attitude colérique à l’égard de cette classe politique qu’il dépeint comme des profiteurs bien aisés. Le second répliquant qu’il a toujours payé à tous les niveaux et qu’il est injuste de lui retirer cette rente pour laquelle il a cotisé durant son existence. “Je n’ai pas volé un seul euro. Il faut arrêter de porter atteinte à l'image de notre hémicycle”, a fusillé le bourgmestre de Middelkerke.

Droit vs morale

Le député Lijst Dedecker défend une idée partagée en Flandre au sein d’une partie de la classe politique que ces décisions prises à toute vitesse relèvent d’une confusion entre le droit et la morale.

Une partie du bureau du parlement ne souhaite justement pas tomber dans ces travers. Certains rappellent que le PTB a longtemps été contre le système parlementaire et qu’il faut y prendre garde. Le mort d’ordre est de faire analyser juridiquement les propositions de supprimer certains avantages. Ecolo revenait jeudi avec sa proposition de supprimer les 1 500 euros de suppléments qui incombent aux députés qui ont des fonctions spéciales. DéFI avait par le passé proposé de supprimer les 2 500 euros de frais forfaitaires…

”La Chambre des représentants a sollicité auprès des conseils juridiques de l’institution une analyse de la légalité du régime applicable à ce jour afin de faire toute la transparence dans ce dossier”, résume le service com de la Chambre.