Maxime Prévot dénonce "l'irresponsabilité" du gouvernement wallon : "Il étudie et annonce beaucoup, mais concrétise peu"

"La dynamique du gouvernement wallon est pantouflarde"

Les Engagés ont dressé mercredi, au cours d'un rendez-vous avec la presse, un bilan du gouvernement wallon et de "la Wallonie pantouflarde". Le parti a déploré les projets non-aboutis des ministres durant son réquisitoire, sur lequel est revenu le bourgmestre de Namur ce jeudi matin. "La dynamique est pantouflarde. On a un gouvernement qui n'inspire pas la prise d'initiative, l'obtention de résultats. On étudie beaucoup, on annonce beaucoup mais on concrétise peu. La seule qu'ils concrétisent très bien, c'est l'explosion de l'endettement", a déclaré Maxime Prévot, "Il y a une irresponsabilité par rapport aux défis de longs termes".

Il a également souligné un "manque un sursaut de responsabilité par rapport à l'enjeu du service public" : "Aujourd'hui, la moitié de l'argent de l'état vient de l'impôt des citoyens et la moindre des choses que l'on est en droit d'attendre, c'est qu'il soit correctement géré. Or, on a une déperdition de plus en plus forte des services publics, une justice qui est asséchée, des gares qui ferment partout, des trains qui coûtent toujours plus chers que l'avion". Les Engagés souhaitent donc un système de taxation différent pour mieux faire fonctionner l'État, par exemple avec une globalisation des revenus. "On ne peut plus rester sur ce système hérité de l'après-guerre", a conclu le bourgmestre de Namur.