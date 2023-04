Pierre-Yves Dermagne a demandé au conciliateur social de Delhaize de poursuivre sa mission: "Il a toute ma confiance"

Environ quarante jours après le début du conflit social, la rupture semble consommée entre les syndicats et la direction. La réunion de mardi en présence du conciliateur s'est soldée par un échec et aucune nouvelle rencontre n'est prévue pour l'heure. Un conseil d'entreprise ordinaire se tiendra le 24 avril.

Les syndicats et les travailleurs de Delhaize ont reçu le soutien des députés Anja Vanrobaeys (Vooruit), Gaby Colebunders (PTB), Cécile Cornet (Ecolo) et Leslie Leoni (PS), les quatre députés qui ont interrogé le ministre. Ceux-ci ont déploré l'importante présence policière mardi en marge de la réunion de conciliation et devant les piquets de grève.

"Je ne suis pas responsable de la manière dont les forces de l'ordre ont été déployées", a répondu Pierre-Yves Dermagne. "Mais leur présence doit être proportionnée. Je ne pense pas qu'il y avait un risque d'émeute (mardi) devant le SPF Emploi", a-t-il ajouté, appelant à être "attentif à respecter les uns et les autres."