”En politique, on se bonifie avec le temps, comme le vin” : Richard Miller (MR) et André Flahaut (PS), opposés à une limitation des mandats

Selon lui, limiter le nombre de mandats que peuvent exercer les politiques reviendrait à priver les citoyens d’une expérience précieuse.

“Dans le Cid, Rodrigue dit que la valeur n’attend pas le nombre des années. En politique, c’est tout le contraire : on se bonifie avec le temps, comme le vin. Quand on débute en politique, il est extrêmement difficile de se faire entendre. Il faut avoir les épaules solides pour y arriver et ça demande du temps et de l’expérience”, estime-t-il.

“Il est évident que toute personne a le droit de se présenter aux élections et d’essayer de se faire élire. C’est la base de notre système démocratique. Mais cela ne signifie pas que tout le monde est en mesure d’aborder les difficultés de certains dossiers techniques. Une période d’écolage est nécessaire. L’accumulation d’une expérience politique et parlementaire est inestimable, c’est ce qui fonde la qualité du travail d’un représentant politique. Il est préférable d’élire des représentants qui sont capables de défendre l’intérêt de la population et de porter une vraie vision, qu’elle soit socialiste ou libérale, et cette capacité, elle ne s’acquiert pas en un coup de cuillère à pot. ”

Une opinion partagée par André Flahaut, autre dinosaure de la politique belge. Le député à la Chambre des représentants a fait ses débuts dans l’arène politique en 1994 au Parlement fédéral. Depuis lors, il a exercé les fonctions de ministre de la Fonction publique, de ministre de la Défense, de député fédéral, de vice-président de la Chambre des représentants, de président de la Chambre des représentants et de ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative dans le gouvernement la Fédération Wallonie-Bruxelles.

“On se bonifie dans l’exercice. On a des succès, des réussites et des baffes et on s’enrichit de ses expériences.”, affirme-t-il. Des expériences souvent moins positives qu’imaginé.

“Celui qui entre en politique en se disant qu’il va faire carrière est très optimiste parce que s’il y a bien une chose à avoir en tête, c’est qu’en politique, on ne peut rien prédire. C’est toujours ce à quoi on s’attendait le moins qui finit par arriver. Il faut aussi savoir que ce n’est pas un engagement facile car on est critiqué et contrôlé de toutes parts. Quand vous faites des choses, on vous reproche de les faire par intérêt personnel et si vous ne dites rien, on vous soupçonne de cacher des choses. Les gens se font des fausses idées sur la vie des politiques, ils s’imaginent beaucoup de choses sur les avantages liés à cette fonction. Pourtant, c’est beaucoup plus confortable de travailler dans le privé ou dans des activités périphériques que comme ministre ou député. ”