La filleule d’Olivier Vandecasteele s’enferme 24h dans une cellule à Tournai : “Je veux montrer à quel point son traitement est inhumain”

”Il est dans une cellule de deux mètres sur deux, sans fenêtre, sans rien. Il n’a plus de matelas. Dernièrement, il a perdu ses quelques affaires personnelles. Il n’arrive plus à se tenir debout tellement les douleurs sont intenses et mentalement, il est à bout”, a répété la jeune femme au micro de LN24, qui veut montrer à quel point le traitement réservé à son parrain "est humiliant et inhumain".

Elle s’est enfermée dans une cellule répliquant celle d’Olivier Vandecasteele, mesurant seulement deux mètres sur deux et dépourvue de tout confort, et y restera enfermée pendant 24 heures. Cette installation sera présente sur la Grand-Place de Tournai, où une photo géante d’Olivier est déjà exposée.

Le but de l’initiative de Manon est de mettre en lumière les mauvais traitements subis par son parrain depuis le début de sa détention en Iran. En ressentant une partie des conditions difficiles dans lesquelles il est détenu, Manon espère inciter les gens à agir et à réclamer justice pour son parrain.