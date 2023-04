La limitation des mandats, un frein au “professionnalisme” des politiques ? “Cet argument ne tient pas”

Caroline Sägesser estime que c’est une bonne chose car cela décloisonnerait la représentation. Le parlement ne serait plus uniquement peuplé de ce que certaines formations pointent comme “une élite déconnectée”. “En favorisant l’entrée en politique de personnes qui ont déjà une carrière derrière elles et auront encore une carrière après, on obtient des mandataires qui sont plus ancrés dans le réel”, nous éclaire la chercheuse au Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP).

La mise en place de ce seuil produirait également un renouvellement de la représentation. “Ce système permettrait aussi d’avoir un roulement plus important et donc à de nouvelles personnes et à de nouvelles idées d’entrer dans l’arène politique. Mais cette mesure ne peut fonctionner que si tout le monde joue le jeu. Si vous êtes le seul parti à appliquer cette règle, vous vous privez d’un surcroît de notoriété qui risque de vous être dommageable”, poursuit la politologue.

L’argument avancé par ceux qui défendent le système traditionnel repose sur la notion d’expérience. Pour assurer la fonction, il faut de la bouteille. L’expertise et le professionnalisme ne s’obtiendraient qu’après avoir longuement occupé les banquettes de la Chambre.

Caroline Sägesser n’est pas du même avis. “L’expérience n’est sans doute pas un argument suffisant quand on met en balance la fraîcheur et le dynamisme que cette mesure amènerait. Il serait faux de dire qu’en limitant le nombre de mandats, on se priverait de l’expérience des politiques. Il y aura toujours des gens avec de l’expérience dans les différents groupes politiques. Cet argument ne tient pas.”

Enfin, il faut souligner que l’architecture en mille feuilles de la politique belge permet d’avoir une longue carrière. “C’est une des particularités du système belge : ce jeu de chaises musicales où des mandataires politiques passent d’un niveau de pouvoir à un autre. Dans les autres systèmes politiques, on accède au niveau fédéral en fin de carrière. En Belgique, on peut passer du parlement fédéral au parlement régional et vice et versa pendant de longues années.” Une limitation des mandats devra prendre en compte ce dernier aspect.