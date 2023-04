"Un engagement et pas une carrière", "Il faut renforcer le professionnalisme": la limitation de mandats parlementaires dans le temps divise les partis

Les révélations des derniers jours portant sur les pensions des mandataires viennent s’ajouter à ce tableau, brossant l’image d’un monde truffé de carriéristes. Ou, pour reprendre les mots du PTB, d’une “caste de privilégiés” qui serait coupée des réalités du bas peuple. Mais la classe politique ne comprend-elle vraiment que des élus cherchant à s’assurer de la pérennité de leur position ?

Certains partis partagent cette idée. C’est le cas d’Ecolo, des Engagés ou encore de DéFI qui demandent que les députés ne puissent pas rester en poste au parlement durant plus de trois législatures. Dans sa charte de la Transparence publiée cette semaine, le parti amarante demande de “limiter à trois le nombre de mandats législatifs successifs dans les assemblées parlementaires”. Les écologistes, qui veulent “changer de logiciel démocratique”, parlent également de “limiter l’exercice successif des mandats politiques dans le temps à maximum trois”. Ce faisant, l’objectif des verts est de tailler parmi les représentants “des trois partis traditionnels” qui seraient tous impliqués dans des scandales “à des degrés divers”.

”Entrer en politique est un engagement citoyen au service de projets collectifs, non une carrière que l’on embrasse”, lit-on dans la dernière version du manifeste des Engagés. Cosignataire de l’opus, Laurent de Briey explique qu’une limitation des mandats favoriserait “un renouvellement plus important” de la classe politique. Ce serait un bon moyen de tirer un trait sur des pratiques poussiéreuses.

Georges-Louis Bouchez, pour sa part, n’est absolument pas de cet avis. Pour le président du MR, la politique est affaire d’expérience. “Le vrai problème de la politique belge, c’est qu’elle doit renforcer son professionnalisme. On a besoin de travailler avec de plus hauts niveaux d’expertise. On ne peut pas avoir que des gens qui ne connaissent pas les règles de la politique, qui ne connaissent pas le fonctionnement de l’état. La politique, c’est un engagement pour lequel il faut être professionnel, il faut être compétent. Les dossiers que l’on traite sont très complexes. Je me demande même s’il ne faudrait pas offrir des formations aux candidats.”

Cette compétence liée à une fine connaissance des arcanes du pouvoir ne pourrait s’acquérir qu’avec le temps, selon le libéral. Laurent De Briey considère à l’inverse que cette expérience peut être accumulée ailleurs. “L’engagement politique au niveau local ou comme collaborateur est une vraie expérience. Avec notre modèle, je ne pense pas que l’on aurait un parlement de néophytes.”

Pour le PS, la limitation temporelle pourrait ouvrir la porte aux extrêmes. “Je crains que cette mesure dissuade les gens de s’engager en politique sauf ceux qui sont partisans d’un discours simpliste 'y a qu’a', 'il suffit de' et ce serait très dangereux pour la démocratie”, réagit André Flahaut, ancien ministre aujourd’hui député.

Au PTB, un parti trop jeune pour avoir des députés concernés par ces propositions, on ne défend pas la limitation des mandats. “L’important pour nous est qu’il n’y ait pas d’enrichissement personnel. Et donc pas de motivation financière pour enchaîner les mandats.”

À quelques mois des élections, le débat reste ouvert.