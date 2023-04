Des déficients mentaux du centre d’hébergement d’Ixelles en errance dans l’espace public : “Leur prise en charge pose question”

"Il s’agit surtout de patients bourrées de médicaments qui semblent livrés à eux-mêmes. Je ne comprends pas comment un tel manque de prise en charge est possible."

Certaines des personnes hébergées dans le centre sont des anciens patients du centre psychiatrique Titeka à Schaerbeek. “Nous les croisons quotidiennement faisant la manche aux coins de rue, sur les arrêts de tram, dans les commerces du coin, assis devant nos portes en train de fumer et au cimetière d’Ixelles. C’est rare qu’ils soient agressifs”, ajoute-t-elle. “Il s’agit surtout de patients bourrés de médicaments qui semblent livrés à eux-mêmes. Je ne comprends pas comment un tel manque de prise en charge est possible.”

"Il est fréquent de les retrouver sans chaussures, les yeux hagards et bavant car sans doute bourrés de médicaments, plié en deux car incapable de se tenir debout, avec des vêtements inadaptés à leur taille ou à la météo, sans aucune tenue et qui tombe de leurs fesses, montrant leur derrière aux personnes qui attendent le tram tout en leur demandant de l’argent, des cigarettes ou à manger. On dirait qu’il n’y a vraiment aucun respect humain de ces personnes, lâchées en pantoufles dans les rues par temps de pluie”, ajoute-t-elle.

"Ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils encourent"

Une commerçante voisine affirme bien connaître certains de ces patients qui ne sont toutefois pas dangereux. “Ils peuvent faire peur mais nous avons l’habitude. Le problème de leur sécurité se pose étant donné qu’ils traversent la rue n’importe comment, or il s’agit d’un boulevard très fréquenté avec également le passage de trams. En fonction de leur degré de handicap, ils peuvent éventuellement sortir mais ils sont hyper médiqués et ne se rendent pas compte du danger qu’ils encourent.”

"Ces témoignages sont déchirants et tout simplement inacceptables”, explique Solange Pitroipa, conseillère communale MR à Ixelles qui a relayé la problématique dans une question écrite. “Sous quel statut exerce ce centre ? Quels sont les moyens que disposent la commune et la police pour veiller au respect de la dignité humaine ?”, s’interroge-t-elle.

"Nous aurions évidemment préféré avoir un endroit en pleine nature mais nous faisons ce que l'on peut avec nos faibles moyens."

Renseignements pris, il s’avère que le centre est privé et héberge 45 patients de moins de 65 ans souffrant de problèmes psychiatriques. Il a vu le jour il y a douze ans et ne bénéficie d’aucuns subsides. “Il s’agit d’un centre ouvert. La grande majorité des patients reste à l’intérieur et les personnes qui sortent sont des cas sociaux ou psychiatriques qui ne sont pas dangereux”, explique Saaïd Barhdadi, propriétaire du centre. “Les gens qui sont hébergés ici sont nourris, soignés. Il y a des gens qui viennent de Titeka et la plupart dépendent des administrateurs provisoires, des CPAS. D’autres patients sont placés ici par leur famille qui vient leur rendre visite.”

Un manque de place dans les instituts psychiatriques

Le centre a vu le jour suite au manque de places dans les instituts psychiatriques qui croulent sous les demandes. “Nous aurions évidemment préféré avoir un endroit en pleine nature mais nous faisons ce que l’on peut avec nos faibles moyens. Les CPAS octroient 113,68 euros par mois par patient, ce qui est nettement trop peu et ils sont donc amenés à mendier pour acheter leurs cigarettes, leurs vêtements. Leur dosage de médicaments peut parfois être trop fort et c’est la raison pour laquelle ils sont parfois agités. Mais en douze ans, nous n’avons jamais eu le moindre accident”, conclut-il.