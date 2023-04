Les conducteurs de plus de 55 ans ne sont que 3% à téléphoner avec leur GSM en main, pour 9% chez les 35-54 ans.

Un conducteur agissant de la sorte court deux fois plus de risques d'avoir un accident, souligne Vias.

En outre, 21% des jeunes conducteurs admettent qu'il leur arrive de prendre une photo ou d'enregistrer une petite vidéo au volant. Une attitude qui est beaucoup moins mesurée dans les autres tranches d'âge.

Huit pour cent des conducteurs indiquent par ailleurs participer à des réunions en ligne au volant. Vias appelle dès lors les employeurs à prendre des dispositions pour éviter ce type de comportement.

Au cours des six premiers mois de 2022, plus de 56.000 conducteurs ont été pris en flagrant délit pour usage du GSM au volant, soit plus de 300 par jour.

La distraction causée par l'usage du téléphone en conduisant coûte chaque année la vie à 50 personnes et en blesse 4.500 autres sur les routes belges, relève l'institut Vias.