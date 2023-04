Maxime Prévot veut en finir avec les reliquats de privilèges qui entourent le statut parlementaire

Les Engagés entendent en finir avec les reliquats de privilèges qui entourent le statut parlementaire et la pension qui y est associée. S'il faut préserver les parlementaires des influences néfastes et des lobbys, "nous n'aurons plus non plus un réflexe de caste", a affirmé dimanche, en fin de journée, le président des Engagés, Maxime Prévot.