Vincent Van Quickenborne tire à boulets rouges sur le PS et Magnette : “Avec un socialiste comme Premier ministre, ce gouvernement n’aurait rien fait”

À l’inverse, le vice-Premier ministre se montre cinglant à l’égard du Parti socialiste et de son président. “Ce qui me gêne particulièrement, c’est le 'njet' de Magnette. Chaque fois que nous faisons preuve d’ambition, sur le budget par exemple, c’est lui qui dit non. Je trouve cela très regrettable. Avec un socialiste comme Premier ministre, ce gouvernement n’aurait rien fait”, assène-t-il.

À un an des élections (les élections européennes, fédérales, et régionales se dérouleront en même temps NdlR.), Vincent Van Quickenborne prévient également : “Si l’extrême gauche en Wallonie et l’extrême droite en Flandre remportent les élections, tout sera bloqué”. Le politicien se montre toutefois optimiste quant aux chances de son propre parti, l’Open VLD : “Nous ferons un meilleur score que ce que tout le monde pense”, avertit-il.