Autre privilège des parlements: ils ne sont pas soumis aux mêmes règles de transparence que l’administration

Avec des méthodes d’investigation, quelques bons contacts et un acharnement journalistique, il est possible d’obtenir ces informations. Mais le citoyen qui souhaiterait se les procurer par une simple requête serait débouté gentiment. C’est ce qu’ont découvert à leur grand regret Claude Archer et Christophe Van Gheluwe, respectivement cofondateur du site Transparencia et fondateur du site Cumuleo.

La Chambre des représentants, le parlement wallon et le parlement flamand ne sont pas soumis aux règles de transparence administrative qui s’appliquent aux institutions publiques. “L’article 32 de la Constitution prévoit en effet que chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixées par la loi, le décret ou l’ordonnance”, précise le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un citoyen qui, par exemple, souhaiterait connaître le coût de l’entretien des échafaudages du Palais de justice doit en principe pouvoir obtenir cette information s’il en fait la demande au service concerné et qu’il fait preuve de patience. S’il n’obtient pas satisfaction, il peut saisir la Cada, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs qui lui apportera son soutien.

Mais cette règle ne prévaut pas dans le cas des parlements fédéral et régionaux francophones. À Bruxelles, le parlement n’est pas considéré comme une autorité administrative au sens des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ni en vertu des décrets et ordonnances régionaux. Il n’est dès lors pas soumis aux règles de publicité qui incombent aux administrations. Idem pour le fédéral et la Wallonie. Ces parlements ne sont pas considérés comme des autorités soumises à la transparence administrative. Pourquoi ? Parce que le monde politique a créé des lois qui les autorisent à bénéficier de ce statut.

À l’heure où les questions de transparence réinvestissent le débat public, dans la foulée des révélations sur les suppléments de pensions des élus et des dépenses de parlement, ce blocage législatif à l’accès aux données est du plus mauvais effet. D’autant plus qu’au nord du pays, les conditions sont totalement différentes. En Flandre, le concept d’administration ouverte s’applique au gouvernement flamand, au parlement flamand, ses services et les institutions liées, aux services autonomes sous tutelle du parlement flamand, au gouvernement flamand et les cabinets de ses membres, l’administration flamande, les gouverneurs de province et les commissaires de district et ainsi de suite jusqu’au plus petit échelon administratif. N’importe qui peut consulter les factures, les contrats ou les procès-verbaux de toutes ces institutions.

Si les partis cherchent encore le thème qui occupera la campagne électorale, peut-être pourraient-ils se pencher sur la transparence ?