S'il est prouvé que Sarah Schlitz a menti au Parlement concernant ses dépenses, elle pourrait perdre sa place au sein du gouvernement, bien qu'elle démente les accusations.

La secrétaire d'Etat à l'galité des chances a décidé de livrer sa version des faits à travers plusieurs tweets ce 23 avril.

"Les accusations relayées dans De Zevende Dag dimanche ne correspondent pas à la réalité des échanges au Parlement", commence-t-elle. "J‘ai été interrogée sur l’utilisation de mon logo personnel d’une part par la Kazerne Dossin, et d’autre part par des associations sélectionnées dans le cadre de l’appel à projet pour l’égalité entre les hommes et les femmes 'Tant qu’il le faudra' ".

"Concernant la Kazerne Dossin, qui ne relevait pas de l’appel à projets, j’ai rappelé que l’arrêté royal octroyant la subvention pour l’exposition ‘Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie’ ne prévoyait aucune obligation en matière de communication", martèle Sarah Schlitz.

S'arrêtant sur chaque accusation, la secrétaire d'Etat à l'égalité des chances continue : "Concernant l’appel à projets, j’ai expliqué que l’utilisation de mon logo trouvait son origine dans une pratique de l’IEFH, antérieure à mon mandat, par lequel l’Institut demandait aux projets sélectionnés d’apposer son logo et celui de la Secrétaire d’Etat compétente. Cette proposition de l’Institut a été validée par mon cabinet dans le cadre du guide de cet appel à projet, ce qui était une erreur. J’ai présenté mes excuses en commission pour ce manque de vigilance, et je me suis engagée à ce que cela n’arrive plus."

Sarah Schlitz conclut simplement en expliquant qu'elle répondra "à nouveau en toute transparence aux questions du Parlement ce mercredi en commission."