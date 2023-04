Les écoles en guerre contre les Fake News : “Indispensable d’apprendre aux enfants à traiter l’information avec discernement”

”Après les vacances de Carnaval, quand j’ai demandé à mes élèves ce qu’ils avaient fait de leurs deux semaines de congé, ils m’ont tous répondu 'du téléphone et de la PS4 !'. Beaucoup n’ont pas mis le nez dehors de leurs vacances, même pour quelques minutes. Je trouve ça affolant. Ils y restent de plus en plus tard et certains sont devant les écrans jusqu’à quatre heures du matin. Ils arrivent complètement crevés à l’école et me disent qu’ils ont joué avec leur téléphone toute la nuit”, explique Madame Véronique, institutrice en cinquième primaire à l’école communale La preuve par 9 à Forest.

Pourtant ce matin-là, la quinzaine d’élèves qui compose sa classe sont bien éveillés et écoutent attentivement les deux animateurs de Bibliothèque Sans Frontières, chargés de faire d’eux des “Cyber Héros”, c’est à dire des enfants dotés d’un esprit critique affûté face aux nombreux contenus mensongers présents sur les réseaux sociaux.

Quand l’animateur demande à la classe “qui utilise internet à la maison ?” Toutes les mains se lèvent sans hésiter. “Moi j’utilise Tik Tok” “Moi j’utilise mon smartphone pour parler avec mes amis. “Moi j’utilise Snapchat et Whatsapp, “Moi j’utilise mon téléphone pour Instagram et les jeux vidéos !”. D’autres encore indiquent utiliser internet pour rechercher des informations pour l’école, lire des mangas, utiliser Google Traduction ou consulter la météo.

À moins de douze ans, ces élèves ont intégré l’usage du smartphone dans leur quotidien et ont déjà eu accès à des quantités de contenus insoupçonnées de leurs parents, ce qui ne les empêche pas de tomber dans un certain nombre de pièges tendus par les animateurs de Bibliothèque Sans Frontière. “Les lions noirs existent-ils ?”, leur demandent-ils, photo à l’appui. Raté ! Il s’agit d’un montage. Cette photo montrant un chat qui semble voler comme un oiseau est-elle un montage ? Raté ! Il s’agit en revanche d’une photo recadrée.

Pour les animateurs, l’enjeu est de taille. “On estime qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, les enfants reçoivent leur premier smartphone à 9 ans et demi”, explique l’un d’eux.

”Nos enfants accèdent au monde virtuel de plus en plus tôt. Par candeur et inexpérience, ils sont exposés au cyberharcèlement. Par ailleurs, la multiplication des canaux d’information a favorisé l’apparition des Fake News, il est donc indispensable de leur apprendre à traiter l’information avec discernement le plus tôt possible”, abonde Maud De Ridder, échevine de l’Instruction Publique à Forest.

Sur les 10 écoles du pouvoir organisateur, huit ont montré leur intérêt pour le programme. Outre des animations à destination des élèves, le projet Cyber Héros comporte aussi une demi-journée de formation à destination des enseignants mais surtout, et c’est ce qui constitue l’une des grandes particularités du programme, une formation à destination des parents.