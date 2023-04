Les enfants toujours plus surbookés : "Respectons leur droit à ne rien faire"

"La parentalité et la coparentalité sont mises à rude épreuve. Les mères comme les pères doivent performer tant du côté professionnel que du côté familial. Cette quête de performance et de bons parents responsables va se répercuter consciemment ou parfois inconsciemment sur les enfants. L’école ne suffit plus. L’enfant doit pouvoir se dépasser en pratiquant diverses activités individuelles ou collectives qui vont le rendre meilleur", observe l'UFAPEC dans une analyse.

Pour parvenir à ce résultat de performance dans l’éducation de l’enfant et ne pas culpabiliser, certains parents vont remplir l’agenda de leur enfant par des stages d'éveil, de sport, avec un niveau de compétition parfois important, culturels, cours particuliers, stages et séjours en Belgique ou à l'étranger. La pression sur les parents est bien réelle et déteint inévitablement sur les enfants.

"Aujourd’hui, l’enfant doit, coute que coute, être actif, diverti, éveillé, brillant, performant, érudit afin d’exister socialement aux yeux de ses parents. C’est l’enfant « winner » que l’on va retrouver dans tous les milieux sociaux", poursuit l'UFAPEC.

Pourtant chaque enfant a le droit pour se développer et grandir d’avancer et apprendre à son propre rythme, clame l'association.

"En tant que parent, nous avons la responsabilité de respecter leur droit à ne rien faire, à l’ennui, à la rêverie, au jeu spontané et libre, seul ou avec d’autres enfants. Les besoins de l’enfant ne sont pas les mêmes que ceux de l’adulte"

La surcharge d'activités non choisies par l'enfant provoquerait en effet des tensions et un certain mal-être.

"Les enfants entrent dans une spirale hebdomadaire souvent très chargée d’activités non désirées, contraignantes et angoissantes. Certains spécialistes parlent même d’anxiété de performance subie par les enfants. Ces enfants peuvent manquer d’assurance, craignent de ne pas réussir et de décevoir leurs parents. Certains enfants sont épuisés, irritables."