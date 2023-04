”Une affluence exceptionnelle” : pourquoi plus de 190 kilomètres de bouchons se sont installés sur les autoroutes flamandes ce lundi matin

”Nous ne constatons pratiquement aucun incident le lundi matin”, commence le porte-parole du Centre flamand de la circulation, Peter Bruyninckx, dans les colonnes du journal Het Nieuwsblad. “C’est lié à la météo, en particulier aux nombreuses averses de pluie. C’est une heure de pointe pluvieuse. La chaussée mouillée et la pluie fine rendent la conduite difficile, les gens s’y adaptent et les embouteillages structurels du matin s’allongent donc un peu plus.”

Peter Bruyninckx appelle donc les usagers de la route à tenir compte de trajets peut-être plus longs que d’habitude ce lundi matin.