"Depuis des années, on suit l'Amérique, on n'est pas loin de là. Dans cinq ans, on aura 50% de diabète. La plupart du diabète chez les personnes âgées est dû à la sédentarité. C'est tout à fait lié au manque d'exercice", a alerté sur le plateau de l'émission Bénédicte Heyndrick, cardiologue à l'UZ Brussel. "La sédentarité, c'est la nouvelle cigarette", a-t-elle poursuivi, dressant un constat alarmant, auquel ont répondu les chroniqueurs, dont Michel Kacenelenbogen (directeur du théâtre "Le Public") qui propose plutôt de mieux communiquer auprès de la population sur les bénéfices d'une bonne forme physique.

Le deuxième débat de la soirée s'est axé sur le parcours du combattant que les citoyens belges doivent effectuer pour obtenir les primes gaz et électricité. Porte-parole du SPF Économie, Étienne Mignolet a admis que le processus pour les attribuer était ralenti par différentes choses. "Ces primes suscitent beaucoup de questions de la part des consommateurs, et le call center du SPF reçoit 6 à 7000 appels par jour", a notamment confié Étienne Mignolet, avant d'aborder les délais avant de percevoir les primes, pour ceux qui ne les reçoivent pas automatiquement. Les chroniqueurs ont, eux, dénoncé le processus "trop lourd" pour obtenir ces aides.

Pour terminer, le sort d'Anderlecht, qui a terminé sa saison depuis dimanche, avec la fin de la phase classique du championnat belge. Les invités et chroniqueurs ont comparé la situation des Mauves à celle de l'Union Saint-gilloise, qui va jouer le titre. Alexis Carantonis, rédacteur en chef de la dhnet.be, s'est notamment montré "inquiet" pour Anderlecht, "un club vide, dont l'âme s'est évaporée", selon lui. Dany Spreutels, ancien avocat d’Anderlecht devenu administrateur de l’Union, était également présent sur le plateau pour débattre du sujet.