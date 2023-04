Encore trois magasins Delhaize fermés: "Une limite a été franchie"

Sur les trois magasins fermés, deux l'ont été à l'initiative même de Delhaize, pour des raisons de sécurité. Il s'agit de supermarchés à Anvers, Mons et en région bruxelloise (Ixelles-Flagey). Ces deux derniers sont fermés pour quelques jours (au moins ces mardi et mercredi) sur décision de Delhaize en raison "de faits de vandalisme qui ne permettent pas de garantir la sécurité des travailleurs et des clients", explique-t-on chez Delhaize, où l'on ne souhaite pas donner plus de précisions.