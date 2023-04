Inscriptions en première secondaire : "Des parents ont passé la nuit devant mon école"

Le stress est donc bien réel pour les élèves qui n'ont toujours pas obtenu de place, à un point tel que des parents n'ont pas hésité à passer la nuit devant l'établissement de leur préférence pour maximiser leur chance de pouvoir y inscrire leur enfant.

"Ca a été le cas chez nous", explique Anne Delire, directrice de l'Institut Saint-Julien Parnasse à Auderghem.

"A l'issue de la première vague d'inscriptions, il nous restait encore des places. Ensuite, la COGI (Commission de gouvernance des inscriptions) a fait son travail et nous a attribué 30 élèves supplémentaires parce qu'ils avaient placé notre école en second, troisième ou quatrième choix. Après ça, il nous restait encore 10 places alors, à l'aube du 24 avril, une quinzaine de parents ont donc passé la nuit devant l'école dans l'espoir d'obtenir une place pour leurs enfants. Certains ont même passé deux nuits dehors pour maximiser leurs chances d'obtenir une place ce lundi. On a donné les dix places qui nous restaient au premiers parents selon la logique du premier arrivé, premier servi et les autres parents ont été mis sur liste d'attente. Malheureusement, on ne pourra pas prendre tout le monde", poursuit-elle.

La directrice dit comprendre la réaction de ces parents. "Je comprends la colère des parents vis à vis du système. Personnellement je trouve ça honteux. Ce n'est pas humain et je regrette qu'on n'en parle pas plus", dénonce la directrice dont l'établissement accueille de nombreux élèves originaires du nord de la ville.

"Beaucoup de demandes nous viennent de Jette, Koekelberg et Ganshoren. On le sait, la situation est plus tendue dans le nord de Bruxelles. Mais pour les élèves qui viennent de ces communes, ça implique de longs trajets en métro et ce n'est clairement pas l'idéal mais ils n'ont pas d'autre choix. ça montre bien les limites du système."

En commission éducation du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de ce mardi matin, la ministre de l'Education Caroline Désir a indiqué que 91,69 % des élèves ayant participé à la première phase d'inscription ont obtenu une place dans l'école de leur premier choix.

A la fin de cette période, sur un total de 479 implantations ayant ouvert des places, 119 établissements étaient complets dont 48 en Région de Bruxelles-Capitale.

A l'heure actuelle, "1 821 élèves sont en liste d’attente dans tous leurs choix, ce qui rend la situation très semblable à celle de l’année dernière puisqu’au même moment, 1 831 se trouvaient dans cette situation. Compte tenu du nombre plus élevé de demandes introduites durant la période d’inscription par rapport à 2022 (+ 559), la situation globale est donc même un peu moins tendue que l’année passée", a précisé la ministre.