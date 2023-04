L’armée belge est-elle infiltrée par l’extrême droite ? “Plusieurs enquêtes sont en cours mais cela représente une minorité au sein de la Défense”

À lire aussi

Un dossier qui rappelle l’affaire Jürgen Conings, caporal aux idées extrémistes disparu après avoir volé des armes lourdes. Depuis cet événement, le SGRS (Service Général du Renseignement et de Sécurité) a renforcé sa vigilance.

guillement Le SGRS manque encore de moyens à l'heure actuelle"

“Il y a effectivement plus de moyens accordés aujourd’hui mais ça ne suffit toujours pas, estime Wally Struys, professeur émérite à l’école royale militaire. Un service comme celui-ci s’occupe d’énormément de choses, notamment du renseignement des forces armées qui partent en mission, et le suivi du personnel au penchant extrémiste n’est qu’un aspect. De manière générale, nous sommes très dépendants des services de renseignement étrangers. Et c’est normal qu’il existe une forme de solidarité, on voit notamment que plusieurs attentats ont été évités ces dernières années grâce à des services de renseignement étrangers, mais on se doit de renforcer notre autonomie”.

Pour l’individu en question et d’après la RTBF, les informations collectées et analysées par le SGRS à propos des affinités du militaire avec l’extrémisme de droite constituent la base d’une enquête menée par un juge d’instruction et par le parquet fédéral, du chef de “menaces d’attentats terroristes”. Dans son dernier rapport annuel, la Sûreté de l’État était revenue sur les différentes menaces présentes en Belgique, avec notamment comme constatation que la crise du coronavirus a servi à des groupes nationaux et internationaux pour diffuser des idées radicales.

”Aucune place pour le racisme”

Dans une interview accordée au magazine Wilfried, Serge Lipszyc, président du comité R, alertait sur une menace sérieuse pour nos institutions, notamment l’armée, infiltrées, selon lui, par l’extrême-droite.

guillement Une trentaine de militaires d'extrême droite suivis de près par la Défense

“On nous a dit qu’il y avait près de 30 militaires suivis de près par l’armée, indique celui qui est aussi économiste spécialisé dans la Défense. Ce n’est donc pas un problème isolé mais cela reste dans une petite proportion par rapport aux effectifs de la Défense. À l’époque de Conings, l’information à son sujet était restée bloquée trop longtemps. On espère donc qu’aujourd’hui, les instructions sont bien suivies en interne, par le bas et par le haut. Dans ce genre de situation, le screening du personnel en cas de menace est essentiel et on doit mettre plus de moyens pour qu’il soit efficace”.

Chez nous, une trentaine de militaires sont en effet actuellement suivis de très près, pour leurs sympathies ou leurs liens évidents avec des groupes d’extrême droite

Depuis le début de son entrée en fonction, Ludivine Dedonder, ministre de la Défense, n’a cessé de rappeler qu’il n’y avait pas de place dans l’armée pour les extrémistes, les sexistes et les racistes. “Au niveau du SGRS, nous avons renforcé les moyens humains pour suivre davantage les comportements inappropriés quels qu’ils soient, souligne la Tournaisienne. On est ici sur un dossier suivi depuis un certain temps et pour lequel l’enquête a confirmé que le comportement était inapproprié. La procédure a pris un petit temps mais la décision est aujourd’hui ferme et claire”.

Concernant les autres militaires suivis par le SGRS, la ministre socialiste confirme que plusieurs enquêtes sont en cours. “Plusieurs procédures sont actuellement menées et on verra si le comportement des militaires en question n’est pas en adéquation avec les valeurs de la Défense, précise-t-elle. Si c’est le cas, nous leur signifierons que nous n’avons plus besoin d’eux au sein de l’armée. J’ai toujours dit que je serai intransigeante face à toutes les formes de discrimination et je ne fais pas que le dire, cela s’accompagne d’actes avec l’ouverture d’enquêtes. Toutefois, je ne crois pas qu’on puisse dire que l’extrême droite infiltre notre armée étant donné qu’il s’agit d’une minorité parmi l’ensemble du personnel qui compte 26.000 personnes. Mais il faut rester vigilant, on l’a vu par le passé”.