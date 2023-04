L’île énergétique qui centralisera la production d’électricité européenne : un enjeu hautement politique et sécuritaire

Sur le plan international, les chefs d’État et de gouvernement montrent qu’ils parviennent à s’affranchir de la Russie et s’affirmer dans une identité européenne, même si la Belgique et la France sont en conflit légal à propos d’un parc éolien à Dunkerque. Sur le plan national, le Premier ministre montre qu’il sait faire d’un petit pays comme la Belgique un point central de l’industrie énergétique du futur. L’île énergétique Princesse Élisabeth sera une infrastructure capitale dans la connectivité et dans la transmission de l’électricité vers le continent.

D’un point de vue électoral, c’est Alexander De Croo, la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) et le ministre de la Mer du Nord Vincent Van Quickenborne (Open VLD) qui pourront porter les lauriers. Les ministres de l’Économie et de l’Environnement sont complètement absents de ce projet qui inclut pourtant des domaines liés à leurs compétences. Le développement de l’éolien offshore aura en effet des conséquences écologiques indéniables sur la biodiversité de la mer du Nord. Et il va créer de nombreux emplois.

La production offshore, qui vient compléter la production nucléaire et renouvelable terrestre, est également un enjeu hautement sécuritaire. Le passage d’un navire espion russe dans les eaux belges en novembre dernier et le sabotage du pipeline Nord Stream ont montré la nécessité absolue d’avoir des infrastructures protégées. “Il y a des câbles à surveiller et à inspecter”, a précisé Vincent Van Quickenborne, également ministre de la Justice.

Cette surveillance se fera avec l’aide de drones et de stations sous-marines. Un arsenal législatif va devoir être pensé pour avoir la capacité d’intervenir “dès qu’il le faudra”. Toute cette méthodologie a fait l’objet de discussions préliminaires lundi soir entre les différents dirigeants. L’objectif est d’aboutir sur un pacte de sécurité. Ce pacte impliquera que chaque État participant investisse dans la sécurité. À ce jour, la Belgique a déjà déboursé un million d’euros.

Enfin, pour que le projet se concrétise, il devra passer l’écueil de l’acheminement et des oppositions des habitants traversés par les lignes haute tension. Et pour l’instant, la Boucle du Hainaut et le projet Ventilus sont encore loin de faire l’adhésion.