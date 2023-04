Météo : après quatre mois de grisaille, va-t-on enfin avoir droit à quelques rayons de soleil ?

Le soleil fait de très timides apparitions depuis plusieurs semaines et si l’on se réfère à l’ensoleillement normal en cette saison, on constate que seul le mois de février nous a apporté quelques jours de répit entre les très nombreuses périodes de pluie et de grisaille. Les températures ont légèrement dépassé la normale en janvier, février, et mars, mais avril s’est montré nettement plus frisquet, avec des températures moyennes de 8,7 degrés contre 10,4 degrés pour la normale. Avec seulement 113h et 49 minutes d’ensoleillement, on est aussi en dessous des normales de saison (171h16 min) tandis que les précipitations (56,5 l) ont aussi dépassé la normale (46,7 l).