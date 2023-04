Procès des attentats à Bruxelles: une locataire de la rue du Dries reconnaît l'accusé Sofien Ayari

Le 15 mars 2016 éclate une fusillade dans l'immeuble entre Mohamed Belkaïd et les forces de l'ordre. Deux autres locataires du premier étage prendront la fuite: il s'agit des accusés Sofien Ayari et Salah Abdeslam.

"Vers 14h15, (...) j'entends un bruit à ma porte, c'est la police", s'est souvenu l'homme à la barre. "Quand (les policiers) voient ma femme avec le bébé, ils reculent et abandonnent la perquisition. Ils m'ont demandé s'il y avait d'autres locataires" et le mari a désigné le premier étage. "Ils nous ont dit de ne pas sortir, sont montés et, 15 secondes plus tard, il y avait les coups de feu. On n'est plus sortis jusqu'à 17h00."

Le couple, domicilié à cette adresse de 2013 à 2016, a libéré l'appartement "le jour-même".

Salah Abdeslam et Sofien Ayari ont écopé de 20 ans de prison pour cette fusillade. Les deux hommes avaient été débusqués dans leur planque forestoise, alors que Salah Abdeslam était activement recherché dans le cadre des attentats à Paris de novembre 2015.