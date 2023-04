Affaire Sarah Schlitz: en novembre 2022, le logo de la secrétaire d'État a déjà dû être retiré d'un projet

Ce feuillet date de septembre 2022, date à laquelle l’association qui lutte contre la précarité menstruelle a communiqué sur ce programme destiné aux jeunes de 12 ans en milieu scolaire et parascolaire. À l’époque, plusieurs médias ont salué l’initiative. Sur ce prospectus, on retrouve le logo de la secrétaire d’État. Ce qui n’a rien de fortuit. Comme 47 autres projets, “la Règle de 3” a été sélectionnée par le cabinet Schlitz dans le cadre de l’appel à projets “Tant qu’il le faudra”.

La DH a démontré jeudi passé que l’occurrence de ces logos était la conséquence d’une demande émanant du cabinet écologiste. Ce dernier a produit un guide des bonnes pratiques qui précisait que les associations bénéficiaires devaient utiliser son logo. Sarah Schlitz s’est excusée pour cette “maladresse” jeudi à la Chambre, alors que deux jours plus tôt, elle affirmait que l’erreur venait de l’Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes (IEFH). Sa défense a ensuite consisté à dire que l’IEFH lui avait présenté ce vade-mecum et qu’elle l’avait validée sans se poser de question. Une attitude qu’elle justifie par le fait que sa prédécesseure Zuhal Demir (N-VA) le faisait déjà.

Après le passage mardi en commission des dépenses électorales, le cabinet Schlitz a contacté les associations participantes à l’appel à projets “Tant qu’il le faudra” pour leur demander de supprimer le logo de leur support de communication. L’une de ces associations n’a pas eu besoin de la faire car elle avait déjà fait le ménage deux mois plus tôt. Il s’agit de BruZelle.

Capture d'écran du site web de BruZelle tel que présenté le 2 octobre. ©D.R.

Avec l’outil d’archivage des pages webs Wayback Machine, nous avons pu constater qu’entre le 2 octobre et le 27 novembre, le logo “Sarah Schlitz” avait été retiré du bas du site web de BruZelle où il apparaissait aux côtés des autres organismes subsidiant (Cocom et FWB). Ecolo nous assure qu’il n’y est pour rien. “Ce qui pose problème, c’est de demander de mettre un logo, pas de l’enlever”, nous déclare la porte-parole du parti. À la question de savoir s’ils ont une responsabilité dans ce changement, le porte-parole de l’élue fédérale nous répond : “Non, pas du tout”. Contactée, l’association BruZelle n’était pas en mesure de nous expliquer ce qui avait provoqué cette suppression.

Cette explication, nous la trouvons partiellement dans d’autres ministères. À l’automne, la présence du logo sur le matériel pédagogique subsidié par plusieurs entités fédérées avait soulevé quelques sourcils en intercabinet. Aucun procès-verbal ne le mentionne, mais il nous revient que cette discussion aurait suscité quelques émois dans d'autres partis. Les tensions alors provoquées se seraient propagées jusqu’au siège d’Ecolo qui aurait alors réclamé de faire supprimer ce qui s’apparente à de la propagande électorale.

Capture d'écran du site web de BruZelle tel que présenté le 27 novembre. ©D.R.

Si ce que nous glisse nos sources est avéré, cela signifie que la secrétaire d’État était – à l’automne 2022 – déjà au courant que l’utilisation de son logo était illégale et indéfendable sur le plan déontologique. Soit plusieurs mois avant la commission où elle a rejeté la faute sur son administration.

Cette bévue vient s’ajouter aux nombreuses boulettes qui ponctuent le développement du “logo-gate”. On pourrait ajouter une autre irrégularité. La Maison Arc-en-Ciel (MAC) de Verviers a touché des subsides dans le cadre du projet “Tant qu’il le faudra”. Or, si l’on en croit le site de l’association, une graphiste de cette MAC travaille également au cabinet de la secrétaire d’État. C’est d’ailleurs cette collaboratrice qui a partagé un statut Instagram comparant les critiques contre Sarah Schlitz à une offensive de l’extrême-droite. Devant le tollé qu’a entraîné ce Reductio Ad Hitlerum, l’élue liégeoise a dû s’excuser publiquement. Cette excuse a été formulée après que la secrétaire d’État a été convoquée par le Premier ministre.

Le porte-parole de Schlitz nous assure que cette graphiste ne travaille plus pour la MAC de Verviers, même si sa photo est toujours présente sur le site de l’association.

Sur le plan pénal, cette double position peut faire l’objet de sanctions. “Il n’est pas interdit de travailler pour un cabinet subsidiant et de travailler dans une organisation qui bénéficie des subsides de ce pouvoir”, analyse Marc Uyttendaele, avocat belge au Barreau de Bruxelles. “Par contre, si nous apprenons que l’intéressée est intervenue dans l’octroi des subsides, cela peut être considéré comme une infraction pénale car il y a dès lors conflit d’intérêts.”

Ce qui corroborerait la thèse qui circule au Palais de la Nation. Parmi les députés fédéraux, plusieurs affirment que Sarah Schlitz aurait favorisé des associations amies…