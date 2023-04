Après la démission de Sarah Schlitz, Écolo brainstorme pour lui trouver une remplaçante

Ce qui a mené à cette démission, c’est la communication chaotique que la secrétaire d’État a choisi d’adopter ces dernières semaines. Le député Sander Loones (N-VA) avait souligné que son logo personnalisé apparaissait sur de nombreux supports d’organisations subsidiées. En commission, Sarah Schlitz s’est excusée pour une part des torts, en omettant une part de responsabilité. Deux jours plus tard, en séance plénière, elle s’est excusée à nouveau, mais la suspicion avait gagné les partenaires de majorité. Ces derniers lui ont laissé une semaine pour se disculper.

Les jours qui ont suivi, “l’affaire Sarah Schlitz” a pris des proportions médiatiques très importantes, surtout en Flandre. Il était désormais avéré qu’il y avait eu mensonge au parlement. Le camp écologiste a répliqué par la voix de ses militants, certains d’entre eux allant jusqu’à parler d’offensive de l’extrême droite. Pour de nombreux observateurs, ces réactions ont été l'élément basculateur. Déclarations tonitruantes, excuses de la secrétaire d’État et révélations médiatiques en cascade ont mené à l’annonce de démission.

Sarah Schlitz a pris la décision d’arrêter toute seule, nous informe son entourage. La décision n’émane pas du parti Écolo, ni du gouvernement fédéral. Mais elle ne veut pas partir complètement défaite. Ce tournant dans sa carrière doit servir de détonateur. “Ma démission ouvre la voie pour augmenter les standards d’éthique en politique, y compris vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles commises par des mandataires politiques”, a-t-elle lâché devant un parterre de journalistes ébahis. Des violences sexistes et sexuelles ? Elle ne dévoilera pas sur qui portaient ces accusations.

Si la N-VA a applaudi son départ, d’autres ont salué le travail accompli durant son mandat. C’est le cas du Premier ministre Alexander De Croo, du ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) ou de la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter (Groen). Dans les milieux associatifs LGBTQIA +, certains ont ragé contre le départ de celle qui était vue comme une alliée.

Chez Écolo, l’heure est maintenant au remplacement. Les coprésidents vont devoir présenter une liste de candidats qui sera ensuite présentée aux membres du parti lors d’un congrès des fédérations. Ce sont les membres qui choisiront la nouvelle secrétaire d’État – parmi la sélection des chefs. Une fois cette procédure participative actée, le nom validé sera transmis au Palais royal et la remplaçante pourra prêter serment devant le Roi.

Plusieurs noms circulent, comme celui de la députée bruxelloise Margaux De Ré, dont la militance lui a déjà valu de nombreuses couvertures médiatiques. Il se chuchote que Rajae Maouane, coprésidente des verts, pourrait monter au poste. Zakia Khattabi pourrait aussi adjoindre les compétences de Schlitz à son portefeuille de ministre du Climat. Le nom de la liégeoise Véronica Cremasco, députée wallonne, tourne également dans les parlements. Même le nom de Saskia Bricmont, députée européenne, revient dans les discussions.

Du côté du parti, on rappelle que l’heure est trop tôt pour déterminer qui sera sur la liste. L’heure est au brainstorming. La date du prochain conseil de fédération n’est pas encore fixée. On parle de jeudi, vendredi ou samedi. “Certainement avant le week-end.” Les critères pour déterminer qui devra la remplacer n’ont pas non plus encore été établis, même si l’idée qu’il faudrait à nouveau une femme semble couler de source pour la majorité des membres.

Réponse dans les prochains jours.