Du changement pour la déclaration fiscale: elle sera à présent non-genrée

Environ un demi-million de contribuables seront concernés par cette modification. "Notre société évolue et les aspects de notre vie aussi", a déclaré Marc Goosens, administrateur PME au SPF Finances.

En outre, le SPF a annoncé de nouveaux délais pour la déclaration. Si la date limite de la version papier est fixée au 30 juin dans tous les cas, en ligne, la date est prolongée au 15 juillet pour les déclarations de principe général ainsi que les déclarations simplifiées, et au 18 octobre pour les déclarations avec revenus d'indépendant ou revenus professionnels étrangers.

Par ailleurs, les heures supplémentaires volontaires, de 100 à 220 heures, prestées en 2022 dans le cadre du plan de relance, seront exonérées d'impôts. Une imposition séparée, au taux de 33%, a également été annoncée pour les revenus imposables des retraités qui travaillent dans le secteur des soins depuis le mois de juillet 2022. Et dans le domaine socioculturel et sportif, les activités complémentaires qui ne dépassent pas des revenus annuels à 6.540 euros, sont également taxées à un taux réduit.

Concernant l'installation de bornes de recharges pour voitures électriques, une réduction d'impôt pour les dépenses du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 inclus et une augmentation du montant limite par borne de recharge, de 1.500 à 1.750 euros, ont été annoncées.

De plus, le crédit d'impôt pour enfant sera désormais possible en coparentalité. Jusqu'à l'exercice 2022, seul le parent ayant l'enfant fiscalement à sa charge pouvait en bénéficier. À partir de 2023, la moitié du crédit d'impôt s'applique à chaque parent (maximum 240 euros par parent).

Enfin, dans certains cas, le revenu cadastral de biens immobiliers à l'étranger sera pré-rempli, uniquement via Tax-on-web et seulement pour les situations "stables". Pour rappel, il est obligatoire de signaler le bien au SPF Finances et de mentionner le revenu cadastral dans sa déclaration d'impôt.

En 2022, le SPF a recensé 264.173 déclarations rentrées sur papier, une baisse de 16% par rapport à l'année précédente. À présent, les contribuables qui activent l'e-box sur MyMinfin entreront leur déclaration uniquement en ligne et ne la recevront plus en version papier. Une diminution des coûts économiques et écologiques, selon le SPF Finances.

Les contribuables peuvent remplir leur déclaration d'impôt dès mercredi. Ceux qui désirent encore la remplir sur papier devraient la recevoir fin mai. S'ils ne l'ont toujours pas reçue en juin, ils doivent contacter le SPF Finances.

L'autorité fiscale a par ailleurs annoncé être indulgente en cas d'erreur de la part des contribuables. Aucune sanction ne sera prononcée et un courrier sera envoyé pour les informer et pour qu'ils adaptent leur déclaration.

Dans la lignée de l'année dernière, les personnes qui nécessitent une aide pour remplir leur déclaration peuvent faire appel au SPF ou se rendre dans une des 300 communes participantes. Quelque 85.000 rendez-vous sont déjà fixés avec les personnes qui avaient demandé de l'aide l'année précédente.