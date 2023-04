Faut-il un âge limite en politique ? “Voir qu’une personne aussi âgée que Joe Biden compte rester président, ce n’est pas forcément bon signe”

”En Belgique, comme dans la plupart des régimes parlementaires on observe un rajeunissement très fort des responsables politiques. C’est par exemple le cas du premier ministre. Avant, il y avait une logique d’ascension : on commençait sa carrière comme conseiller communal, puis on devenait échevin, puis bourgmestre puis député avant de devenir ministre aux alentours de soixante ans. Maintenant, cette logique a été cassée et on peut devenir parlementaire beaucoup plus vite et quitter la politique plus rapidement également pour exercer une autre carrière.”, explique le politologue Pascal Delwit.

”En Belgique, le pouvoir est dans les mains des quadragénaires”, abonde Nicolas Baygert, professeur de communication politique à l’IHECS. “L’âge d’un responsable politique c’est un peu le miroir de la vitalité de la vie démocratique d’un pays. Voir qu’une personne aussi âgée que Joe Biden compte rester président peut laisser croire qu’il n’y a personne d’autre dans le camp des démocrates. Ce n’est pas forcément bon signe. ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas de ministre de plus de 65 ans mais ça peut être vu comme l’incapacité d’un parti à se renouveler”, précise-t-il.

Selon Pascal Delwit, ce rajeunissement est dû, d’une part à la formation des politiques et d’autre part à l’importance des réseaux sociaux. “Les compétences attendues des responsables politiques sont davantage liées à leur formation dans des écoles et universités prestigieuses et à la communication. On a des parlementaires et des ministres plus diplômés et actifs sur les réseaux sociaux et qui accèdent à des fonctions importantes de plus en plus tôt.”, indique-t-il.

Des différences institutionnelles peuvent également expliquer la différence de considération quant à l’âge des candidats politiques. “Aux USA, beaucoup de seniors continuent à travailler. Voir quelqu’un travailler après 65 ans n’est pas aussi saisissant que dans un cadre où il y a une pension légale à 65 ou 67 ans comme en Belgique.”