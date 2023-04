"Je suis plus jeune que certains politiciens de 30 ans!": Louis Michel, totalement opposé à une limitation de l'âge en politique

Et chez nous, faudrait-il limiter l’âge des candidats aux élections ? La politique peut-elle être exercée ad vitam ? C’est la question que nous avons posée à plusieurs élus toujours en fonction ou déjà en retrait.

À commencer par Louis Michel, qu’on ne présente plus. Le ministre d’État et eurodéputé, a mis fin à sa carrière en 2019, après plus de 40 ans de politique. Le baron du MR nous dit ne pas passer une journée sans répondre à des citoyens mais les mandats, c’est terminé. Et pourtant, il y pense au quotidien. “J’ai 76 ans et j’ai un seul regret : celui d’avoir arrêté si vite la politique !”, s’exclame Louis Michel, “choqué” à l’idée qu’on puisse songer à fixer une limite d’âge aux élections. “Ce serait une atteinte directe aux libertés ! Cela me met en colère. Il appartient aux citoyens et uniquement aux citoyens de juger des compétences d’un candidat aux élections. Personnellement, je me sens beaucoup plus jeune que certains politiciens qui ont entre 30 et 40 ans !” poursuit Louis Michel. “J’étais aux funérailles de Charles Ferdinand Nothomb. Il avait entrepris des études de philosophie à l’âge de 76 ans ! Le discours prononcé par Mark Eyskens lors de la cérémonie a suscité l’ovation des personnes présentes. On peut être âgé et pleinement compétent. Jean Gol me disait toujours qu’il vaut mieux être âgé en politique qu’être un jeune vieux. Et des jeunes vieux, il y en a de plus en plus !”

Et le politicien retraité de s’insurger donc contre toutes les limites que “certains tenteraient d’imposer”. “La politique, on l’exerce pleinement quand c’est une vocation. Moi, j’ai commencé comme éducateur puis enseignant. J’étais un vrai passionné et je le suis toujours. On est jeune tant qu’on est révolté ! Je viens de participer à de multiples débats avec des jeunes de 16 à 18 ans dans le cadre de la semaine européenne. En sortant de là, j’ai appelé Georges-Louis Bouchez, Richard Miller et Gérard Deprez pour leur dire à quel point j’étais heureux d’avoir vécu ces moments”.

Pas de doute, Louis Michel et la politique, c’est une éternelle histoire d’amour.