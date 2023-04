La lutte contre la fraude financière et informatique intensifiée : "Un recrutement accéléré d’enquêteurs spécialisés"

Concrètement, ces spécialistes peuvent poser leur candidature tout au long de l’année et ne doivent plus suivre l’ensemble des cours classiques de la police pendant leur formation, comme ceux consacrés à la circulation routière et au maintien de l’ordre.

"Dans le cadre de la lutte accrue contre ces phénomènes, des profils disposant déjà d’un diplôme dans leur domaine d’expertise sont nécessaires, tels notamment des spécialistes des technologies de l’information et des fiscalistes issus du secteur privé. Ces recrues sont déployées au sein des sections spécialisées de la police judiciaire fédérale (PJF)", explique le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

Plusieurs obstacles sont levés

Jusqu’à récemment, plusieurs obstacles empêchaient un recrutement efficace d’enquêteurs spécialisés. Les formations, par exemple, comprenaient des cours classiques sur le travail de quartier, la législation sur la circulation et le maintien de l’ordre public. Mais ces modules sont peu pertinents pour le travail portant sur des phénomènes tels que la cybercriminalité et la fraude financière ou économique.

"Les spécialistes pourront poser leur candidature tout au long de l'année et pas seulement à deux moments précis."

Un autre obstacle était que les candidatures ne pouvaient être introduites que deux fois par an. De ce fait, seule une trentaine d’inspecteurs principaux spécialisés terminaient leur formation chaque année, alors qu’il existe une multitude de candidats intéressés. La police judiciaire fédérale a soulevé la question auprès des ministres concernés. Il était nécessaire d’accroître et surtout d’accélérer le recrutement de profils spécialisés. C’est pourquoi le cadre réglementaire, la formation spécifique et la politique de recrutement ont été revus en concertation avec les organisations syndicales. "En outre, les spécialistes pourront poser leur candidature tout au long de l’année et pas seulement à deux moments précis", précise le ministre.

Grâce à ces mesures, environ 120 inspecteurs principaux spécialisés pourront terminer la formation au lieu d’une trentaine. Désormais, l’accent sera mis entièrement sur le travail judiciaire. Ainsi, la formation d’inspecteur principal avec une spécialisation particulière dure désormais 14 mois, stages compris. La proclamation de 32 nouveaux inspecteurs principaux spécialisés a eu lieu aujourd’hui à Bruxelles : 17 francophones et 15 néerlandophones. Ils ont encore suivi l’ancienne formation et commenceront prochainement à travailler à la police judiciaire fédérale ou à la section recherche locale.

"Grâce à une formation remaniée et à une politique de recrutement différente, nous serons désormais en mesure de former et de mobiliser plus rapidement un plus grand nombre d’inspecteurs principaux ayant une spécialisation particulière. Cette mesure est l’une des nombreuses initiatives visant à renforcer notre Police Judiciaire Fédérale dans la lutte contre la criminalité organisée. Elle fera également de notre police un employeur plus attractif : nous pourrons ainsi susciter l’intérêt de profils spécialisés pour un emploi dans la police et leur garantir que leur expertise leur permettra d’entrer en fonction très rapidement", conclut la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden.