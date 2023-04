Les dépôts clandestins liés à la production de MDMA et de méthamphétamine se multiplient en Wallonie : des formations proposées aux policiers

"On y retrouve de l’acide chlorhydrique, de l’acide sulfurique et de l’acétone, nécessaires à la fabrication de méthamphétamine et de MDMA. Le traitement de ces déchets représente un coût de plus pour les communes. Ces ordures, que l’on retrouvait auparavant surtout dans le Limbourg et aux Pays-Bas, concernent désormais aussi la Wallonie", explique le député MR Christophe Bombled, qui a interpellé le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne en commission de la Chambre.

Le ministre pointe du doigt l’ampleur du phénomène qui prend de plus en plus de place en Belgique, au détriment de la santé… et de la biodiversité. "Les laboratoires et les décharges se multiplient sur le sol belge. Une vigilance accrue permet de découvrir un plus grand nombre de sites mais elle pousse aussi les producteurs de drogues à rechercher de nouveaux sites pour y déverser leurs déchets, et à opérer en province de Liège", précise-t-il.

Dans le Limbourg, un point de signalement anonyme a été créé. "Cette ligne d’assistance a permis de découvrir 39 plantations et lieux liés à la culture du cannabis, six laboratoires de production de drogues synthétiques et une décharge. Nous cherchons à étendre la méthode à d’autres provinces", poursuit le ministre. "La lutte contre la production de drogues de synthèse est une priorité de la police fédérale depuis des années. La PJF échange des informations par le canal d’Europol et elle participe à de nombreux points de contact dans ce cadre. Des consultations périodiques ont lieu avec les provinces frontalières de Belgique et des Pays-Bas pour échanger des informations et des expériences sur le phénomène."

Dans l’arrondissement de Liège, chaque zone de police a été informée et a eu l’opportunité de former au moins l’un de ses membres à la détection et à la réaction en cas de découverte de zone de décharge ou de laboratoires. Aucune zone n’a donné suite pour l’instant à cette proposition.