"En sortant de ce studio, j'irai présenter ma démission au Premier ministre. J'ai commis une erreur pour laquelle je me suis excusée, mais aujourd'hui la polémique a pris une ampleur délétère pour le climat politique. Elle occupe toute la scène politique et médiatique, et cela devient irrespirable. Je ne me suis pas engagée en politique pour cela. Je me suis engagée en politique pour des valeurs, pour la justice sociale, pour une société qui protège les femmes et les enfants, pour une société plus égalitaire et plus juste. Aujourd'hui, je souhaite m'effacer pour permettre à ce combat d'avancer et à tous les projets qui sont en cours de continuer leur chemin", a-t-elle déclaré sur les ondes de La Première.

"C'est ma décision, je n'en veux à personne", a-t-elle encore déclaré, ajoutant: "La N-VA a fait de moi un symbole. En démissionnant, je leur enlève ce symbole".

L'écologiste fera le point à 10h au cours d'une conférence de presse.