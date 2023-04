Tous allergiques en 2050 ? “Avant, les enfants allaient au contact de la nature et donc du monde microbien, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui”

Nos enfants auront-ils tous des allergies d'ici 2050 ? Pour Olivier Michel, pneumo-allergologue la réponse est oui. “Au moins 50 % d’entre nous le seront”, explique-t-il. Le pneumo-allergologue déclare ensuite : “Nos enfants ne sont plus en contact avec des microbes et un environnement traditionnel… Les enfants jouent dans des salles de jeux, auparavant ils allaient au contact de la nature et donc avec un monde microbien, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.”

Le deuxième sujet abordé au cours de l’émission était celui de Sarah Schlitz. Devait-elle démissionner ? Selon Caroline Sägesser, politologue au CRISP, la Secrétaire d’État belge à l’Égalité des genres, l’Égalité des chances et à la Diversité devait démissionner. Jean-Marc Gheraille, rédacteur en chef de La Dernière Heure/Les Sports affirme qu’elle attaquait des gens dans son discours où elle annonçait sa démission. “On donne des noms précis ou on porte plainte”, déclare-t-il. Plus tard, le rédacteur en chef de la Dernière Heure/Les Sports déclare que Sarah Schlitz n’explique rien dans son message de démission. “C’est une contre-attaque à l’usage de son électorat !”, s’exclame-t-il.

Nul n’est coach en son pays… Nos entraîneurs de foot brillent-ils ailleurs ? Mario Innaurato, ancien préparateur physique des Diables Rouges et consultant pour Eleven estime que les entraîneurs belges sont sous-cotés. “On en est responsables !”, selon lui.