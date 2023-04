Combien gagne vraiment un enseignant ? Les profs belges parmi les mieux payés en Europe !

On accuse souvent les enseignants d’être trop bien payés pour leur charge de travail. Pourtant, de moins en moins de jeunes veulent embrasser la profession.” C’est quelque chose qu’on entend tout le temps de la part des amis, de la famille et des conjoints : on aurait trop de congés, des journées de travail trop courtes et on gagnerait trop bien notre vie”, observe Pino, enseignant dans le secondaire. Pourtant, ces conditions de travail ne font plus rêver. “Quand j’entends ce genre de choses, j’ai envie de répondre : si c’est si bien payé et si facile, vous pouvez aussi devenir prof.”