Le premier sujet abordé dans l’émission était le sexisme dans les garages. Charles van Dievort, chef du service Maga à la "Dernière heure/Les Sports", entame le débat en racontant une anecdote qui est arrivée à sa femme. Quand elle s’est présentée dans un garage de sa région, on a tenté de lui faire changer la calandre de sa Twingo… qui n’en possède pas ! Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles, se demande si c'est vraiment du sexisme. "Ne serait-ce pas simplement une exploitation de la supposée ignorance, dont pourrait aussi être victime un homme?"

Les profs ont-ils raison ou tort d’être à bout ? Charles van Dievort donne à nouveau son avis en citant sa femme comme exemple. Elle touche 3.500 euros net par mois, 12 mois par an pour moins de 10 mois de travail réel. Il explique également que certains professeurs sont nommés et cela apporte une sécurité de l’emploi. Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC Enseignement, n’est pas du tout d’accord avec le point de vue de Charles van Dievort, car l’exemple donné est celui d’une personne qui bénéficie du plus haut barème dans l’enseignement. "Ce n’est pas parce qu’on gagne bien sa vie, qu’on ne peut pas se plaindre des conditions de travail et le fait d’être mal considéré".

Selon François Mathieu, éditorialiste (Politique/Économie/Finances) à la Libre, quand une personne se trouve au chômage, il y a une grande différence sur la valeur du travail entre le nord et le sud. Xavier Dupret, économiste à la Fondation Joseph Jacquemotte, explique que donner un emploi correct, c’est légal et fédéral. "On ne peut pas forcer quelqu’un à prendre n’importe quel emploi".