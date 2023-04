La taille des classes réglementée en maternelle : “C’est bien, mais il faut aller plus loin”

”Cela ne signifie pas qu’il y aura un maximum de 22 élèves par classe, mais en cas de dépassement de ce nombre, et ce même pour une seule période hebdomadaire dans l’horaire des élèves, les organes de concertation locale devront systématiquement remettre un avis”, précise la ministre.

En primaire et en secondaire, les normes d’encadrement ne changent pas, mais aucun dépassement automatique ne sera plus autorisé sans demande de dérogation préalable auprès des organes de concertation locale, qui comptent des représentants des syndicats.

À lire aussi

”La réflexion s’est inscrite à budget constant, ce qui limite évidemment les possibilités d’actions. Notre conviction est qu’avec les moyens existants il y aurait moyen, à terme, de réduire les plafonds de taille des classes de quelques unités dans le secondaire. On ne pouvait toutefois pas le faire tout de suite, car on ne peut pas faire peser toute une charge organisationnelle supplémentaire d’un coup sur les écoles. On doit d’abord tout mettre en place pour soutenir, faciliter et contrôler le respect des normes existantes”, explique Caroline Désir.

Pour Roland Lahaye, président de la CSC-Enseignement, ces mesures restent “un peu légères.” Le responsable syndical estime que des moyens supplémentaires sont nécessaires. “Limiter à 22 élèves par équivalent temps plein, ce ne sera pas praticable partout. Des moyens supplémentaires doivent être mis en place en maternelle plus particulièrement pour réduire la taille des classes parce que c’est là que tout se passe. Je note aussi que la ministre veut renforcer les contrôles et donner plus de place aux syndicats, mais on doit aller plus loin. Ce n’est pas qu’une question de confort pour les profs, il faut penser aux enfants aussi”, estime-t-il.