Les enseignants manifestent ce jeudi : “Ils sont fatigués, inquiets et en colère !”

Une première action rassemblera les affiliés de la CGSP-Enseignement, du SETCA-Sel, du SLFP et d’Appel, soit les quatre syndicats qui ont claqué la porte du comité de concertation du Pacte pour un enseignement d’excellence. Une autre action rassemblera de leur côté les affiliés de la CSC-Enseignement, seul syndicat toujours présent au sein du comité. Le front commun se rejoindra ensuite sur la place Surlet de Chokier qui accueille les bureaux des membres du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Adrien Rosman, secrétaire communautaire au SETCA-Sel s’attend à une forte mobilisation.

À lire aussi

”On sent une réelle mobilisation sur le terrain. Les membres du personnel sont fatigués. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont ignorés par les autorités. Même si la ministre Désir (NdlR : ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles) a consenti à lever le pied sur l’avancement des réformes du pacte, il reste toujours la question de l’évaluation/sanction des profs qui suscite beaucoup de réactions. Progressivement, l’inquiétude des profs se mue en colère et nous craignons de les voir jeter l’éponge dans un contexte de pénurie déjà bien avancé. Il y a urgence, il faut revenir à un équilibre dans les discussions autour du pacte si on ne veut pas aggraver la pénurie”, explique-t-il.

Pino Cosentino, professeur d’éducation musicale dans le secondaire, manifestera à Bruxelles demain. “Je serai là pour protester contre les conditions de travail des enseignants. On est assez motivés, on a vraiment envie d’être entendus.”

Aurélien Hantson, instituteur primaire, ne sera pas à Bruxelles demain, mais il observera un arrêt de travail en solidarité avec les manifestants. “La surcharge de travail est énorme. On doit justifier tout ce qu’on fait à longueur de temps. Les plans de pilotage et d’autres réformes du pacte ont fortement augmenté notre charge de travail.” Mais ce n’est pas la seule difficulté dénoncée par l’enseignant. “Nos classes rassemblent un public de plus en plus hétérogène : certains élèves doivent porter un casque en classe, d’autres ont besoin que les supports de cours soient rédigés avec une certaine police de caractère et d’autres encore, d’avoir plus de temps pour faire leurs exercices. Avec les aménagements raisonnables, la préparation des cours prend encore beaucoup plus de temps. Vu la taille des classes, ça devient vraiment compliqué”, regrette-t-il.

Au-delà de la surcharge de travail, c’est de reconnaissance que disent manquer bon nombre d’enseignants. “Le prof n’est plus reconnu pour ce qu’il peut apporter à ses élèves. On ressent une immense pression des parents, des pouvoirs organisateurs et de la société en général, mais les conditions de travail ne suivent pas.”