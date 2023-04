Les retours d'adoption n'ont jamais été aussi nombreux : "Il faut prendre le temps de les comprendre et de les aimer"

Les causes de cette hausse sont difficiles à déterminer. La hausse des coûts liés à la possession d'un animal pourraient constituer une première piste d'explication, de même que le profil souvent difficile des animaux qu'on trouve dans les refuges.

"On en vient à se demander si les gens ne voient pas les refuges comme un moyen de faire un test avec un animal à moindres frais. Il est vrai que nos conditions d'adoption permettent aux propriétaires de ramener l'animal au refuge et qu'une adoption en refuge coute moins cher qu'acheter un animal dans un élevage. Il est aussi vrai que les animaux ne sont pas toujours faciles et ont parfois manqué d'éducation et de sociabilisation à la base mais ça n'explique pas tout.", signale le responsable de refuges.

Devant ces chiffres, Help Animals invite les adoptants à faire preuve de patience. "Adopter un animal dans un refuge implique un engagement à long terme, et surtout, beaucoup de patience. Il faut prendre le temps de les comprendre, de les aimer, de les rassurer et de les éduquer", rappelle-Fabrizio Follachio.

Selon lui, il faut trois semaines à un animal pour s'intégrer dans une famille après avoir été adopté et l'animal a besoin de trois mois pour se sentir pleinement chez lui. "Durant ce laps de temps, il est important de ne pas mettre le petit adopté dans des environnements trop stressants, lui imposer des visites bruyantes, des voyages ou un environnement turbulent. Par la suite, il faut continuer les exercices de dressage, car son éducation ne s’arrête pas après trois mois !", préconise-t-il.