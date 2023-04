Lutte contre le décrochage scolaire : "Le temps presse", prévient une députée

À lire aussi

"Le décrochage scolaire est un véritable fléau qu'on aurait dû traiter au plus vite, en 2023 déjà. Cette modification de la feuille de route aurait pu permettre d'avancer sur ce point. Le Pacte prévoit en effet une diminution de 50 % du taux de décrochage scolaire d'ici 2030. Or, depuis la crise sanitaire, ce phénomène augmente de manière exponentielle. Au 31 décembre 2022, il touchait 23 000 élèves, ce qui représentait une hausse de 32 % par rapport à l'année précédente et de 90 % par rapport à 2019", explique la députée Stéphanie Cortisse.

"Il me semble que le temps presse quant à la réforme de lutte contre le décrochage scolaire, puisqu'on perd des élèves au fil des mois et des années.", dénonce-t-elle.

Parmi les objectifs du Pacte pour un enseignement d'excellence figure en effet la réduction du décrochage scolaire de 50% d'ici 2030. Pour parvenir à ce résultat, un plan d'action a été mis sur pied, comprenant entre autres un nouveau système de recueil de données et de prise d'informations efficaces, une redéfinition des rôles et missions des intervenants autour de la prévention et de la lutte contre le décrochage et la révision de certaines procédures en ce compris les exclusions.