Plaintes sur le rail : les navetteurs aiment se plaindre… du mauvais traitement de leurs plaintes

Rendez-vous dans n’importe quelle gare où des tableaux numériques affichent les horaires des trains en temps réel, il y a fort à parier que ces écrans lumineux affichent des annotations rougeâtres rarement synonymes de bonne nouvelle. Ces dernières permettent d’avertir les usagers des trains des retards… et ont été particulièrement nombreuses l’an dernier. Selon les chiffres officiels de la SNCB, 10,8 % des trains sont arrivés en retard l’an dernier, soit avec plus de six minutes sur l’horaire prévu. Un chiffre qui ne prend pas en compte les trains supprimés.