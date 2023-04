Roberto D’Orazio sur le conflit social chez Delhaize : “Des actes de révolte seraient légitimes. Démonter un magasin au bulldozer? Pourquoi pas !”

Solidaris Secretary General Jean-Pascal Labille poses for the photographer at the headquarters of Solidaris, the Union Nationale des Mutualites Socialistes, in Brussels, Wednesday 23 November 2022. BELGA PHOTO HATIM KAGHAT

Pour Roberto D’Orazio, cette sortie est maladroite.

L’homme en a fait pourtant, dans son jeune temps. Délégué syndical de la FGTB, il a été le bouillant leader de la lutte pour le maintien de l’activité au sein des Forges de Clabecq, déclarées en faillite fin décembre 1996. C’était, en Belgique, la première des crises sidérurgiques.

Roberto D Orazio ancien syndicaliste syndicat travailleur fermeture forges clabecq ©Jean Luc Flemal

On lui a reproché des altercations violentes. Le curateur Alain Zenner est apparu devant les caméras le visage ensanglanté. Une ratonnade des ouvriers pour certains, quelques simples claques pour d’autres. D’Orazio n’a pas frappé lui-même, mais a refusé de condamner les auteurs. Fin mars 1997, les ouvriers de Clabecq avaient bloqué l’autoroute E19 (Bruxelles-Paris). En présence de la police, ils ont forcé le passage avec des bulldozers. Pour tous ces coups d’éclat, Roberto D’Orazio a été poursuivi avec douze autres délégués. Il sera condamné, mais obtiendra la suspension du prononcé (pas de peine). Hors-la-loi, à l’époque ? “Oui mais la justice ne pouvait rien pour nous. J’ai demandé au juge : ' Quel article de loi aurais-je pu invoquer chez vous pour empêcher la fermeture ? Sans volet social ?' À l’époque, il n’y en avait pas. Il n’y avait pas de Loi Renault.”

Aujourd’hui, dans le cadre du conflit Delhaize, Jean-Pascal Labille avance le concept de “violence légitime”. “Mais le terme 'violence' est trop générique pour être utilisé ainsi", réplique D'Orazio. "Déjà, il devrait plutôt parler d' 'actes de révoltes', la violence, c’est péjoratif, rien qu’utiliser ce terme c’est déjà une condamnation en soi. Surtout, faut préciser de quoi en parle. En cas d’absence de dialogue respectueux, d’impasse, la violence contre des personnes n’est pas légitime. En venir là, c’est un dérapage, injustifiable mais qui peut parfois s’expliquer lorsque la situation est violente. Par contre, démonter à l’extrême un magasin Delhaize au bulldozer, bloquer le transport de marchandises, là, on pourrait parler d’actes légitimes. Exagérés peut-être mais légitimes. En fait, en désespoir de cause, il faut frapper Delhaize là où ça lui fait mal, soit à son portefeuille. À la base, le rapport de force est de toute façon déséquilibré. Le patronat, lui, a le pouvoir d’être violent sans que ça fasse du grabuge. Il lui suffit de prendre une décision et de l’appliquer. Mais il y a une façon de procéder. Regarder la fermeture de Caterpillar à Charleroi. Quatre mille deux cents personnes licenciées en deux temps et aucun conflit, Caterpillar a discuté. Et, au final, tout le monde a été satisfait du volet social. Certes, dans le cas de Delhaize, on ne parle pas de licenciement mais, tout de même, de perte d’acquis sociaux. Statut précaire, travail du dimanche…”

Jean-Pascal Labille n’avertit pas non plus des risques encourus par les employés “violents”. “C’est clair que ne fût-ce que provoquer des dégâts matériels, cela finira devant un tribunal. Les employés doivent le savoir. À eux de déterminer jusqu’où ils se sentent capables d’aller dans le rapport de force. Nous, nous avions obtenu des résultats. Les Forges ont pu continuer pendant 17 ans et, aujourd’hui encore, il y a un laminoir qui fonctionne avec 500-600 personnes. Mais qu’est-ce qu’on en a bavé, ensuite, devant les tribunaux.”

Bloquer une autoroute ? “À l’époque des Forges, cela avait fait bouger les choses. Il y a eu des réunions pour débloquer la situation dans la foulée. Mais si c’est pour bloquer un simple pont, symboliquement, ça ne sert à rien.”

Pour D’Orazio, un acte de révolte peut aussi s’orchestrer en douceur : “Les employés pourraient aussi décider de reprendre le travail et, durant un jour, laisser les clients partir sans payer la nourriture."