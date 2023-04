"Se prétendre de gauche et proposer une politique de droite": Rousseau s’attaque aux chômeurs longue durée et cela ne plait pas à tout le monde

Le président de Vooruit se base sur des chiffres du VDAB, le Forem flamand. L’office de l’emploi recense près de 75 000 postes vacants. En parallèle, près de 194 000 Flamands ne trouvent pas d’emploi. Plus de 30 000 d’entre eux sont même au chômage depuis cinq ans. Pour le patron des socialistes flamands, il faut prendre des mesures politiques plus radicales pour mettre fin à cette situation. “Tous ceux qui peuvent travailler doivent contribuer au renforcement de l’État-providence, au maintien de la sécurité sociale à un niveau abordable et à l’assainissement du budget”, envoie Conner Rousseau.

Concrètement, Vooruit demande que chaque demandeur d’emploi soit screené dès le premier jour par le VDAB. S’il s’avère que ce demandeur d’emploi n’a pas les capacités requises pour trouver un emploi sur le marché du travail, il doit immédiatement suivre une formation en vue de renforcer ses compétences linguistiques ou numériques.

"Emploi de base"

Si, au bout de quatre mois, il n’a toujours pas trouvé d’emploi, le demandeur d’emploi doit suivre une formation correspondant à ses centres d’intérêt. Après huit mois, il doit suivre une formation plus ciblée. “Au bout de deux ans, le VDAB a déjà consacré beaucoup d’efforts au demandeur d’emploi. S’il ne trouve toujours pas d’emploi à ce moment-là, le gouvernement doit proposer un emploi de base que le demandeur d’emploi est obligé d’accepter”, explique M. Rousseau. Sous peine de perdre ses allocations de chômage.

Sa proposition a été vivement applaudie par les partis de droite. Elle rejoint celle défendue par Egbert Lachaert, président de l’Open VLD, de limiter l’octroi des allocations de chômage à deux années. Ou encore celle du CD&V. Lors de l’émission De Zevende dag, sur la VRT, Sammy Madhi avait proposé que les chômeurs refusant une offre d’emploi après trois ans perdent leurs allocations de chômage.

”Je suis très heureux que Conner Rousseau soutienne nos propositions sur le travail et l’activation. Parce que le travail est la meilleure politique sociale ! Est-ce que le PS est d’accord ? Ou les socialistes francophones resteront-ils le Parti de la sieste ?”, a tweeté en flamand Georges-Louis Bouchez, président du MR.

”Notre sécurité sociale est là pour les gens qui en ont besoin. Pas pour ceux qui refusent obstinément de contribuer à notre société”, a réagi Björn Anseeuw, député de la N-VA. “C’est pourquoi nous demandons depuis longtemps que les allocations de chômage soient limitées dans le temps, comme c’est le cas partout ailleurs dans le monde.”

À gauche, la proposition est mal passée. “Se prétendre de gauche et proposer une politique de droite… La politique de l’emploi, ce n’est pas la promotion du travail obligatoire. Ajoutez à ça le mépris que porte l’expression “emploi de base””, a fusillé Ahmed Laaouej, président de la Fédération bruxelloise du PS.

”Les socialistes avaient l’habitude de se concentrer sur les employeurs et les riches dans leur course vers le 1er mai, maintenant, c’est sur les chômeurs…”, a ironisé Kim De Witte, idéologue du PTB.

”Ça a changé, le socialisme”, a brocardé Rajae Maouane, coprésidente d’Ecolo.