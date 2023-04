Un accident du travail sur six injustement refusé par les assureurs : “Chaque année, des milliers de victimes se retrouvent laissées-pour-compte”

Concrètement, le pourcentage de déclarations du secteur privé refusé par les assureurs en 2021 est plus de six fois supérieur à celui de 1985. En 1985, seuls 2,2 % des accidents du travail déclarés étaient refusés, contre 14,6 % aujourd’hui.

“Ce sont des chiffres très interpellants et qui donnent à réfléchir, estime Stijn Gryp, chef du Service Entreprise au sein du syndicat chrétien. Cela signifie que des milliers de victimes d’accidents du travail sont laissées-pour-compte chaque année. On sait aussi que certains travailleurs sont susceptibles de conserver une incapacité de travail partielle, ce qui peut entraîner des troubles physiques, mentaux et financiers pour toute la vie. Ce sont aussi les victimes, les employeurs et la sécurité sociale qui paient la facture, alors que les assureurs encaissent les primes d’assurance. De plus, les accidents du travail demeurent également problématiques dans le secteur public, même si ces chiffres peuvent difficilement être comparés à ceux du secteur privé car ils sont collectés et présentés différemment”.

guillement Les jeunes et les intérimaires restent particulièrement vulnérables

Le nombre des accidents de travail et le refus des assurances ©IPM Graphics

Derrière ce phénomène se cachent plusieurs explications. Tout d’abord, une sévérité plus grande du côté des assureurs. “À une époque, la victime recevait encore le bénéfice du doute mais maintenant, on voit qu’ils vont plus rapidement refuser la demande, explique-t-il. Par exemple, si vous avez un accident à vélo en venant au bureau le lundi matin et qu’il n’y a pas de témoin, ce sera directement refusé. Mais par la suite, on constate qu’il y a un grand pourcentage des refus qui est injuste. Un autre élément qui peut jouer, c’est le fait que les assureurs doivent traiter un nombre de dossiers incalculable, cela monte parfois jusqu’à 1800 dossiers par an, il y a parfois donc un manque de personnel pour faire face à la quantité de travail”.

La CSC appelle à des mesures d’urgence

Pour rappel, pour qu’un accident du travail soit accepté, un certain nombre de critères doivent être remplis, il doit s’agir d’un événement soudain survenu au cours de l’exécution du contrat de travail ou sur le chemin du travail, et il doit être question d’un dommage (soit une atteinte à l’intégrité physique ou mentale). Si le nombre total d’accidents du travail a diminué au cours des dernières décennies, il est difficile de tirer des enseignements clairs des années 2020 et 2021, avec notamment la généralisation du télétravail. De plus, il n’y a pas eu de baisse concernant les accidents du travail graves.

Pour la CSC, il est en tout cas primordial de mener une action en urgence pour garantir à toutes les victimes d’accidents du travail le droit à une évaluation équitable de leur accident par les assureurs. “On souhaite que les pratiques des assureurs soient davantage contrôlées, Fedris a en effet besoin de plus de moyens humains et financiers pour pouvoir investiguer sur les accidents de travail refusés, souligne Stijn Gryp. On constate qu’ils n’ont que 1,5 inspecteur ETP et de 4 collaborateurs administratifs pour mener les enquêtes sur ces accidents refusés, ils ne peuvent donc pas tout traiter. Et dans le détail, on se rend compte que les jeunes et les intérimaires restent particulièrement vulnérables”.

Pour que tous les accidents du travail refusés soient examinés par Fedris, le syndicat préconise un financement par les assureurs au moyen d’une taxe sur chaque accident refusé. “Les victimes doivent également recevoir un paiement immédiat et simultané auprès de l’assureur de la déclaration d’accident du travail déposée par l’employeur, ce qui n’est pas le cas actuellement. Ainsi, elles sauraient immédiatement si la déclaration a été correctement rédigée et en connaîtraient le contenu. Elles pourraient ainsi vérifier si la déclaration contient tous les éléments nécessaires et s’il s’agit d’une représentation fidèle de l’accident”, conclut le syndicat chrétien.