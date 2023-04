À Etterbeek, le PTB glisse des courriers chez les riverains pour leur demander de ne pas se rendre chez Delhaize

Courrier du PTB appelant à ne pas faire ses courses chez Delhaize en cas de piquet de grève. (Facebook PTB) ©D.R.

Le PTB a choisi la voie de la rue en allant se greffer aux piquets de grève et se présentant aux côtés des syndicats. “Nous avons produit des affiches de soutien aux travailleurs. Nous les distribuons aux passants et les appelons à les coller à leurs fenêtres”, explique Giovanni Bordonaro, président de la section bruxelloise du PTB. “Tous les week-ends, on va voir les travailleurs. On leur apporte du thé, du café, de la soupe et des biscuits. C’est quelque chose que le parti fait un peu partout dans le pays.”

Dans la commune bruxelloise d’Etterbeek, les communistes vont un cran plus loin. Comme on peut le voir sur leur page Facebook, les militants d’extrême gauche distribuent des tracts qu’ils glissent dans les boîtes aux lettres des riverains pour leur donner leur analyse du conflit en cours. Le PTB considère que la direction de Delhaize fait de la désinformation. Il affirme que le groupe s’apprête à virer plusieurs centaines de travailleurs, dont des malades longue durée et des employés sous statut protégé. Le courrier distribué vise à présenter cette vision de l’histoire.

”Nous avons posté des courriers uniquement dans les boîtes des riverains qui habitent autour du Delhaize St-Antoine”, explique Lise Ottinger, présidente de la section etterbeekoise. “Nous expliquons aux riverains pourquoi les travailleurs font grève. Dans notre courrier, nous demandons aux riverains de ne pas entrer dans le supermarché si des travailleurs font un piquet de grève devant.”

Sur Facebook, le PTB déclare : “Si le magasin réouvre (sic), n’entrez pas si les delhaiziens.nes vous invitent à ne pas le faire.”