Comment Bpost a encaissé quatre milliards d'argent public en dix ans

Selon De Standaard, Bpost a reçu 3 milliards d'euros de subventions publiques au cours de la dernière décennie et plus d'un milliard supplémentaire pour des contrats spécifiques. Ces 4 milliards sont notamment allés aux services dits d'intérêt économique général, à la concession des journaux, aux plaques d'immatriculation et à la perception des amendes.